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Южная Корея провела военные учения в ответ на обстрел КНДР

Yonhap: Южная Корея провела военные учения в Желтом море в ответ на обстрел КНДР

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Lee Jin-man/AP

Вооруженные силы Южной Кореи провели военные учения в ответ на обстрел акватории около островов Ёнпхёндо и Пэннёндо со стороны КНДР. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

В учениях приняли участие подразделения морской пехоты, которые дислоцированы на островах Ёнпхёндо и Пэннёндо. Южнокорейская сторона обстреляла акваторию, к учениям привлекли самоходные артиллерийские установки K9.

До этого Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что утром 5 января северокорейские военные произвели более 200 артиллерийских выстрелов в районе мыса Чансан, к северу от острова Пэннёндо, и мыса Гора, к северу от острова Ёнпхёндо.

Снаряды упали к северу от Северной разграничительной линии в Западном море. Никто не пострадал, однако власти южнокорейского острова Ёнпхёндо объявили эвакуацию жителей «на фоне очевидных признаков военной провокации со стороны Северной Кореи».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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