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В США оценили ход операции в Красном море против хуситов

В ВМС США заявили, что менее чем за месяц сбили 19 ракет и БПЛА хуситов

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Армия обороны Израиля

Командующий военно-морскими силами США на Ближнем Востоке Брэд Купер заявил, что силы под руководством Вашингтона в Красном море менее чем за месяц сбили 19 беспилотников и ракет, запущенных хуситами, однако нет признаков того, что они собираются прекратить обстрелы коммерческих кораблей. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным Купера, более 1500 международных торговых судов благополучно прошли через Красное море с тех пор, как Соединенные Штаты объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море.

Он подчеркнул, что участники операции стремятся защитить все корабли, а не обеспечивать индивидуальное сопровождение.

«Признание Купером того, что атаки хуситов не ослабевают, происходит на фоне все более жестких предостережений США и их союзников о необходимости более агрессивных действий [против хуситов]», — говорится в тексте.

Как отмечается в материале, обстрелы со стороны хуситов усугубляют многочисленные риски того, что война между Израилем и ХАМАС перерастет в более широкий региональный конфликт.

19 декабря представитель йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) Мухаммед Абдель Салям заявил о намерении совершать атаки на коммерческие суда в акватории Красного моря каждые 12 часов.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин объявил о начале операции по защите Красного моря от атак со стороны хуситов на гражданские суда с грузами торговых компаний.

Операция получила название «Страж процветания». В ней будут участвовать сразу множество государств, в том числе Великобритания, Франция, Италия, Нидерланды, Бахрейн и Сейшельские острова.

Ранее в США заявили, что не видят признаков прекращения атак хуситов в Красном море.

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