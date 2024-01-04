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В КНДР оценили риск войны с Южной Кореей в 2024 году

ЦТАК: риск столкновений между КНДР и Южной Кореей в 2024 году наиболее высок

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KCNA/Reuters

Риск прямого вооруженного конфликта между КНДР и Южной Кореей в 2024 году наиболее высок. Такую оценку выразило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Там предупредили о рисках военных учений Южной Кореи в 2024 году и заявлений о укреплении боевой мощи страны.

«По просьбам и при активном сотрудничестве марионеток еще больше интервентов, в первую очередь из США и Японии, будут бродить по Корейскому полуострову, они проводят беспрецедентную по масштабу провокационную политику в военной сфере, включающую ядерный удар», — говорится в заявлении.

В связи с этим риски прямого военного конфликта между КНДР и Южной Кореей наиболее высоки, отмечается в материале.

ЦТАК указывает, что Сеул начал 2024 год «гулом орудий» и конфронтационной риторикой, которая демонстрирует, что мира и стабильности в регионе не будет, если оставить без ответа «безрассудство марионеток».

«Любителей конфронтации в новом году ждут настолько мучительные моменты, что они и представить не могут», — предупредили в ЦТАК.

До этого сообщалось, что Южная Корея и США проводят совместные военные учения с боевой стрельбой недалеко от границы с Северной Кореей, что вызвало резкую реакцию с ее стороны.

Ранее Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом противникам КНДР.

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