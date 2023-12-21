Ким Чен Ын пригрозил ядерным ударом противникам КНДР

Власти Северной Кореи обещали ответить ядерным ударом на любую провокацию против страны, связанную с применением ядерного оружия. Об этом заявил высший руководитель КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с 2-й краснознаменной ротой, участвовавшей в недавнем запуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-18», передает ТАСС.

В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что Ким Чен Ын восхитился боеспособностью этой роты и заявил, что ее действия были демонстрацией преданности и твердой позиции армии.

Проведенные испытания, по его словам, стали демонстрацией того, что Северная Корея готова «без колебаний нанести ядерный удар, если врагами против нее будет осуществлена провокация с применением ядерного оружия».

До этого он заявил, что успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18» показал, на что готова КНДР, если США «примут ошибочное решение» против Пхеньяна. Северокорейский лидер подчеркнул, что учения ясно показали, к какому немедленному действию готова страны. По его словам, в случае дальнейших враждебных действий Вашингтона Пхеньяну следует отвечать «более активными наступательными действиями» с применением «более продвинутых и угрожающих вариантов».

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».