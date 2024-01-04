Стали известны сроки открытия нового генконсульства Белоруссии в России

Новое генеральное консульство Белоруссии в Ростове-на-Дону появится не позднее 1 июля 2024 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Совета министров Белоруссии.

«Открыть не позднее 1 июля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Закрыть не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Ростове-на-Дону», — указано в постановлении.

Генеральное консульство в Ростове-на-Дону будет обслуживать территории Юга России, в том числе — новые регионы.

До этого правительство России одобрило создание в Екатеринбурге генконсульства Белоруссии.

Правительству Свердловской области рекомендовано выделить в данном городе служебные и жилые помещения на условиях аренды или покупки в собственность Белоруссией, а также решить другие организационные вопросы.

Ранее в Санкт-Петербурге открылось генконсульство Белоруссии.