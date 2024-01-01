Россия стала председателем в СНГ

Россия с 1 января 2024 года стала председателем в Содружестве Независимых государств (СНГ).

В 2023 году в СНГ председательствовала Киргизия.

Президент России Владимир Путин заявлял, что в сфере экономики РФ рассчитывает продолжить работу по более активному переходу на национальные валюты во взаимных расчетах.

Также глава государства отмечал важность совместной работы стран СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью и незаконным оборотом наркотиков, коррупцией.

Помимо прочего, Россия намерена сделать акцент на расширение культурно-гуманитарных связей, сотрудничество в сфере здравоохранения, науки, образования и спорта.

Доцент факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев рассказал в интервью РИА Новости, что важной задачей для РФ на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине станет укрепление дружественных связей внутри СНГ.

По его словам, России придется приложить усилия, чтобы страны СНГ стали более дружественные и в первую очередь содействовали урегулированию экономических, энергетических проблем.

Отдельно Россия сосредоточена на планах добиться сопряжения интеграционных процессов на пространстве СНГ. Речь идет о взаимодействии СНГ с ОДКБ и ШОС в области безопасности и с ЕАЭС в экономической сфере.

После Российской Федерации председательство в СНГ перейдет к Таджикистану.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о востребованности в СНГ сотрудничества в борьбе с нацизмом.