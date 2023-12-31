В Германии пригрозили России поставками Taurus на Украину

Бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал позицию стран Запада по поддержке Украины. Он призвал союзников Киева перейти от «пассивной к активной» позиции в этом вопросе, передает LRT.

По его словам, президенту России Владимиру Путину следует послать сигнал, что если воздушные атаки на Украину будут продолжены, то дальнобойные ракеты Taurus будут поставлены Украине «на следующий день».

Он также призвал страны Запада перейти от «пассивной к активной поддержке» Украины со стороны Запада.

«Почему мы так снисходительны к Москве?» — заявил Ишингер, отметив, что «это плохая стратегия».

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не будет поставлять Киеву оружие дальнего действия, которое может быть использовано для атак по российской территории. По его словам, Германия в этом плане придерживается той же политики, что и США. Украина официально запросила у ФРГ крылатые ракеты Taurus еще в конце мая. К августу призывов к поставкам Киеву дальнобойных ракет стало больше, в основном со стороны представителей партий из правящей коалиции — коллег Шольца из Социал-демократической партии и их партнеров из Свободной демократической партии.

Позже в немецких СМИ появилась информация о том, что Германия может поставить Украине ракеты Taurus после того, как добьется ограничения их дальности, чтобы не допустить атак по территории России.

Ранее в Германии не увидели предпосылок для увеличения помощи Украине.