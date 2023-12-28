В ООН сообщили, что 2023-й стал самым смертоносным за всю историю годом для детей Палестины

Уходящий год стал самым смертоносным за всю историю для палестинских детей на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, насилие в регионе достигло беспрецедентного уровня. Об этом заявила региональный директор ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Адель Ходр.

«Этот год стал самым смертоносным за всю историю наблюдений для детей на Западном Берегу, включая Восточный Иерусалим: насилие, связанное с конфликтом, достигло беспрецедентного уровня», — заявила Ходр.

По данным регионального директора ЮНИСЕФ, за последние 12 недель на фоне активизации военных и правоохранительных операций погибли 83 ребенка, это более чем в два раза больше, чем за весь 2022 год.

До этого в ЮНИСЕФ подсчитали, что более 80% детей в Газе голодают или испытывают острую нехватку продовольствия.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что гуманитарное прекращение огня является единственным способом спасти Газу и обеспечить нужды жителей палестинского анклава.

Ранее в ООН рассказали о ситуации со своими сотрудниками в Газе.