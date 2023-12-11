В ООН рассказали о ситуации со своими сотрудниками в Газе

Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ по гуманитарной работе и обеспечению операций Эдвард Шайбан заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) и ЮНИСЕФ не собираются отзывать своих местных и иностранных сотрудников из палестинского сектора Газа, несмотря на опасную ситуацию из-за израильских бомбардировок. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, 40 международных сотрудников, а также около тысячи местных сотрудников остаются в Газе. Они ежедневно предпринимают усилия для спасения жизни детей и гражданского населения.

Он добавил, что агентства ООН были вынуждены переместить своих сотрудников с севера сектора на юг Газы, несмотря на то, что на севере продолжает оставаться гражданское население, которое находится в крайне тяжелой ситуации.

До этого руководитель ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) Филипп Лаззарини заявил, что власти Израиля пытаются добиться массового переселения палестинцев из сектора Газа.

Он добавил, что следующим этапом является наступательная кампания в южном городе Хан-Юнис. Лаззарини подчеркнул, что сектор Газа желают сделать непригодным для жизни.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что командный центр ХАМАС расположен под центральной больницей сектора Газа.