В украинском министерстве иностранных дел отвергли предложение премьера Саксонии Михаэля Кречмера смириться с потерей территорий. Об этом заявил представитель МИД Украины Олег Николенко, его слова приводит газета «Украинская правда».

«Если Украина смирится с временной потерей территорий, российские войска станут ближе к Германии и Саксонии в частности. Кстати, Путину хорошо известен этот регион за время его службы под Дрезденом», - заявил Николенко.

До этого премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что Киеву не удастся вернуть территории «при жизни этого поколения», и призвал смириться с этим фактом.

Также сообщалось, что глава Украины Владимир Зеленский оказался практически в полной изоляции по итогам 2023 года, от него отвернулось большинство главных союзников, и прежде всего Вашингтон.

Ранее в Британии заявили об отсутствии перспектив прорыва ВСУ в 2024 году.