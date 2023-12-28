В Британии заявили об отсутствии перспектив прорыва ВСУ в 2024 году

Перспектива прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) российских позиций для возвращения территорий выглядит более отдаленной, чем когда-либо прежде. Об этом пишет The Guardian.

«Между тем, в условиях очередного кризиса, бушующего на Ближнем Востоке, желание западных столиц продолжать предоставлять финансирование и оружие, в которых нуждается Киев, только уменьшилось», — отмечается в материале.

В связи с этим в следующем году встает вопрос, будет ли подобное развитие событий означать путь к разрешению конфликта между Россией и Украиной или же к затягиванию боевых действий без какого-либо плана о его завершении.

«Несмотря на хваленое контрнаступление в начале этого года, почти 20% территории Украины остается под контролем России. Большинство аналитиков считают, что линия фронта сейчас укрепилась настолько, что трудно себе представить значительный прорыв», — говорится в тексте.

В связи с этим настроения на Украине ухудшаются по причине того, что контрнаступление ВСУ было неудачным. Однако несмотря на это, среди многих украинцев есть желание продолжать борьбу.

«Но без уверенности в том, что поддержка США будет оказана, одной решимости недостаточно», — констатирует The Guardian.

Ранее Украине предрекли выход на мирные переговоры с Россией в 2024 году.