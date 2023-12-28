ЦИК зарегистрировал уполномоченных представителей Надеждина на выборах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ зарегистрировала уполномоченных представителей партии «Гражданская инициатива», которая выдвинула Бориса Надеждина кандидатом на должность президента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление ЦИК.

Согласно документу, уполномоченными представителями партии стали Игорь Артемьев, Александр Назаренко и Андрей Нечаев.

Также уполномоченными представителями по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ Бориса Надеждина зарегистрированы Игорь Артемьев и Ольга Мясникова.

Уточняется, что Надеждину разрешили открыть специальный избирательный счет для формирования избирательного фонда.

26 декабря депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области Борис Надеждин подал документы в ЦИК РФ для участия в выборах президента страны в 2024 году в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива».

23 декабря VII съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Надеждина в качестве кандидата на выборы президента РФ. Партия не представлена в Госдуме, поэтому Надеждину для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Владимир Путин примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. 23 декабря члены партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» во время XIII съезда в Москве поддержали выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Ранее Центризбирком закончил прием документов от самовыдвиженцев.