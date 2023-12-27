Политолог усомнился в правильности решения КПРФ по выдвижению кандидатуры Харитонова

Настроения избирателей, демонстрирующих высокий уровень поддержки действующего президента страны Владимира Путина, влияют на политические партии, которые начинают высказывать схожие по смыслу идеи, заявляя о своей патриотической позиции. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог, кандидат исторических наук, эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

Эксперт отметил, что ситуация вокруг специальной военной операции консолидировала российское общество, это подтверждается и социологическими данными. Показатель поддержки деятельности Владимира Путина на протяжении последних 8 месяцев остается стабильно высоким, по данным ВЦИОМ, по состоянию на 11 ноября, он составлял 75,8%.

«Мы видим, что выдвинулись кандидаты крупнейших и старейших политических партий, за которыми стоят миллионы избирателей. В партийных штабах понимают, что только такая стратегия может дать электоральный результат», — заявил Александр Рудаков.

Вместе с тем, подчеркнул политолог, многое зависит и от личных качества кандидата.

«В этом смысле выдвижение кандидатуры Николая Харитонова едва ли можно назвать сильным ходом со стороны КПРФ. Политик уже участвовал в выборах 20 лет назад и получил на них один из самых худших результатов в истории КПРФ — 13,69% голосов. Вызывает серьезные сомнения, что в нынешней ситуации Харитонов может набрать больше, что, очевидно, скажется и на политическом будущем КПРФ», — считает Александр Рудаков.

Эксперт прогнозирует, что «при таком слабом кандидате КПРФ едва ли сможет удержать место второй партии в стране».

По его мнению, такая стратегия может привести не только к снижению рейтинга партии и потере доверия у избирателей, но и вызвать внутрипартийный кризис.

27 декабря депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов представил в ЦИК документы на выдвижение в кандидаты в президенты.