В Раде заявили, что украинцы начнут «убегать от своего государства» на фоне мобилизации

Жители Украины начнут «убегать от своего государства» на фоне намерения властей страны расширить мобилизацию населения, при этом такая политика Киева отрицательно скажется на экономике. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Если финальная версия законопроекта, который будет проголосован в январе, заставит значительную часть населения оборвать какие-либо связи с государством, чтобы оно не могло их вычислить, найти и призвать, негативный эффект для экономики будет трудно переоценить», — заявил Наталуха.

Он добавил, что «если в 2022-м часть населения убегала от вражеского государства, то <…> в 2024-м появится риск, что украинцы начнут убегать уже от своего».

До этого бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что мобилизация 500 тысяч человек нужна нынешним властям страны, чтобы потребовать от Запада новую помощь.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что генштаб ВСУ попросил его мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Уже 25 декабря правительство Украины внесло в парламент законопроект, где внесли ряд изменений и дополнений насчет правил и условий для мобилизации.

Ранее депутат Рады заявил, что законопроект о мобилизации загоняет украинцев в угол как собак.