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Депутат Рады заявил, что законопроект о мобилизации загоняет украинцев в угол как собак

Депутат Рады Шевченко назвал проект о мобилизации загоняющим украинцев в угол

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Евгений Шевченко/facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко заявил, что законы, регулирующие мобилизацию украинцев, являются нелогичными и жестокими. Об этом он сказал, выступая на YouTube-канале политолога Вадима Карасева.

По словам Шевченко, закон о мобилизации предназначен для того, чтобы загнать украинских мужчин в угол как собак. Но, предупредил депутат, такая политика приведет к тому, что эти же собаки превратятся в волков, и тогда власть получит обратный эффект.

Шевченко отметил, что в новом законопроекте по мобилизации все направлено на месть тем украинцам, которые не хотят воевать. Такая месть, подчеркнул депутат, нарушает права и свободы граждан страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес два законопроекта в Верховную раду, которые призваны ужесточить режим мобилизации граждан.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский признался, что украинские военные предложили мобилизовать до 500 тыс. человек для продолжения боевых действий против России в 2024 году.

Ранее Bloomberg сообщал, что Украина потеряла больше половины избирателей.

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