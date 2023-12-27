В Стокгольме прокомментировали шаги Турции к вступлению Швеции в НАТО

Стокгольм приветствует одобрение ратификационного протокола о принятии Швеции в НАТО и «с нетерпением ждет» возможности стать полноправным членом альянса. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Мы приветствуем одобрение заявки Швеции на вступление в НАТО комитетом по иностранным делам Турции. Следующий шаг — голосование парламента по этому вопросу. Мы с нетерпением ждем возможности стать членом», — заявил министр.

До этого комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

Следом документ будет вынесен на голосование Генассамблеи парламента. Дата голосования пока не назначена.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Швеция скоро должна присоединиться к НАТО, это, по его словам, поможет усилению Североатлантического альянса.

Ранее в Швеции заявили о «сложной ситуации» с боеприпасами для Украины.