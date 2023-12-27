В Турции оценили сроки ратификации членства Швеции в НАТО

Ратификация членства Швеции в НАТО парламентом Турции не будет быстрой, так как Анкара будет ждать шагов Соединенных Штатов по истребителям F-16. Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники.

По данным источников издания, Турция будет ждать шагов конгресса США по истребителям F-16 для полноправного одобрения членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе.

Фуат Октай, председатель комитета по иностранным делам, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что этот вопрос «не перейдет быстро на стадию Генеральной Ассамблеи».

«Это будет не так быстро», — цитирует парламентария газета.

До этого комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Швеция скоро должна присоединиться к НАТО, это, по его словам, поможет усилению Североатлантического альянса.

11 декабря турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники писала, что Турция поддержит вступление Швеции в НАТО в случае, если США одобрят сделку по продаже Анкаре истребителей F-16.

Ранее Эрдоган сообщил о позитивном настрое Байдена в вопросе продажи Турции F-16.