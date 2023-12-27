Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции оценили сроки ратификации членства Швеции в НАТО

Yeni Şafak: ратификация парламентом вступления Швеции в НАТО не будет быстрой

close
100%
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Ратификация членства Швеции в НАТО парламентом Турции не будет быстрой, так как Анкара будет ждать шагов Соединенных Штатов по истребителям F-16. Об этом пишет Yeni Şafak со ссылкой на источники.

По данным источников издания, Турция будет ждать шагов конгресса США по истребителям F-16 для полноправного одобрения членства Стокгольма в Североатлантическом альянсе.

Фуат Октай, председатель комитета по иностранным делам, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что этот вопрос «не перейдет быстро на стадию Генеральной Ассамблеи».

«Это будет не так быстро», — цитирует парламентария газета.

До этого комиссия по международным делам парламента Турции одобрила ратификационный протокол о принятии Швеции в НАТО.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Швеция скоро должна присоединиться к НАТО, это, по его словам, поможет усилению Североатлантического альянса.

11 декабря турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники писала, что Турция поддержит вступление Швеции в НАТО в случае, если США одобрят сделку по продаже Анкаре истребителей F-16.

Ранее Эрдоган сообщил о позитивном настрое Байдена в вопросе продажи Турции F-16.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами