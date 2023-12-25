Постпред РФ в Вене раскрыл, что значит демократия в понимании западных СМИ

Западные медиа называют демократическими только те страны, которые подчинились Соединенным Штатам. Об этом заявил постпред РФ в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале.

«Вы заметили, что демократиями в западных СМИ называют только те страны, которые добровольно или под давлением подчинились США?» — написал Ульянов.

До этого президент России Владимир Путин во время итоговой пресс-конференции заявил, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет. По его словам почти все европейские лидеры внешне ведут себя «как герой де Голль, а на практике — как коллаборационист Петен».

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге на Петербургском международном экономическом форуме заявляла, что российские дипломаты не будут доказывать Европейскому союзу, что западная политика — суицидальна.

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