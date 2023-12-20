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В США призвали прислушаться к Путину

Экс-разведчик США Шаффер призвал Запад прислушаться к словам Путина об Украине

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Sputnik/Sergei Fadeichev/Reuters

Западным странам нужно прислушаться к тому, что говорит президент России Владимир Путин об Украине и ситуации на фронте, а не продолжать верить в победу Вооруженных сил Украины и финансировать Киев. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«В российском правительстве обсуждаются условия капитуляции Украины, а западные страны притворяются, что все хорошо, поэтому необходимо продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Это сумасшествие», — отметил он.

Шаффер отметил, что президент России провел ежегодную четырехчасовую конференцию и пообщался с народом и средствами массовой информации.

«Разве в наших интересах после этого притворяться, что Россия не выигрывает?» — задался вопросом Шаффер.

Экс-разведчик считает, что западные СМИ должны перестать игнорировать слова Путина и признать правду о ходе боевых действий и превосходстве армии Российской Федерации.

«Британские и американские СМИ игнорируют, что говорят в России, игнорируют тот факт, что Путин одерживает победу. Это безумие», — заключил он.

До этого бывший президент Польши Александр Квасьневский заявил, что при нехватке поддержки Киева со стороны Запада президент РФ Владимир Путин выиграет на Украине и придет к границам Польши.

Ранее стало известно, что Украина выделит полосу для строительства укреплений на границе с РФ и Белоруссией.

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