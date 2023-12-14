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Спикер палаты представителей США рассказал, откуда деньги на счетах Байдена

Джонсон: доказательства указывают на миллионы долларов от иностранцев у Байденов

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J. Scott Applewhite/AP

Спикер палаты представителей Майк Джонсон заявил, что свидетельские показания и документы указывают на миллионы долларов, поступившие членам семьи президента США Джо Байдена, от иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Джонсона, были показания свидетелей, выписки из банков, которые говорят о миллионах долларов, поступающих семье Байденов от «иностранных противников». Свидетели также утверждают о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи, отметил он.

Джонсон подчеркнул, что Байден и Белый дом вводят общественность в заблуждение, а также блокируют расследование палаты представителей.

До этого стало известно, что палата представителей конгресса США одобрила резолюцию, которая предписывает дальнейшее проведение расследования по делу об импичменте президенту США Джо Байдену.

До этого стало известно, что большинство республиканцев в палате представителей американского конгресса выразили готовность объявить голосование по вопросу расследования об импичменте президенту США Джо Байдену.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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