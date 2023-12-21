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Дочь Трампа и ее муж прибыли в Израиль с визитом солидарности

Дочь Трампа и ее супруг посетили пострадавший от атак ХАМАС кибуц в Израиле

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Global Look Press

Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг, бывший старший советник президента США Джаред Кушнер прибыли в Израиль с визитом солидарности. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel.

«Бывшие старшие советники бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Иванка Трамп прибыли вчера в Израиль с визитом солидарности», — говорится в сообщении издания.

В четверг дочь и зять Трампа посетили кибуц Кфар-Аза, один из десятков городов, разрушенных во время нападения ХАМАС 7 октября.
Отмечается, что «экскурсию» для высокопоставленных гостей возглавил спикер парламента Израиля Амир Охана.

До этого сообщалось, что радикальное палестинское движение ХАМАС не согласно на перемирие с Израилем в секторе Газа длительностью менее двух недель.

Ранее в США отметили рост авторитета ХАМАС в арабском мире.

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