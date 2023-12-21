В США отметили рост авторитета ХАМАС в арабском мире

Американские спецслужбы в последнее время отметили рост авторитета и влияния палестинского движения ХАМАС в арабском мире на фоне продолжения военной операции Израиля в секторе Газа. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Рад новых исследований американских спецслужб предупредил, что авторитет и влияние Хамаса резко возросли», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что особенно рост влияния и авторитета палестинского движения заметен в арабском мире, где ХАМАС позиционирует себя в качестве «защитника палестинского дела и эффективного борца с Израилем».

Телеканал сообщил, что «беспощадная» воздушная кампания Израиля привела к гибели тысяч мирных жителей в секторе Газа, и ХАМАС в качестве «одинокой вооруженной группировки, которая борется с жестоким угнетателем, убивающим женщин и детей».

До этого глава палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар заявил посредникам, что сделка по заложникам возможна только по формуле «всех на всех» и после прекращения огня в секторе Газа.

Ранее большинство палестинцев заявили, что поддерживают атаку ХАМАС на Израиль.