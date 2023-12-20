Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по Нагорному Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, комментируя заявления представителя МИД России Марии Захаровой о попытках Еревана дезавуировать договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении. Его слова приводит «АрмИнфо».

Пашинян предложил российской стороне посмотреть на трехстороннее заявление об урегулировании конфликта вокруг Карабаха от 9 ноября 2020 года и прочитать его до 8 пункта включительно.

«Пусть прочитают и посмотрят, кто какое обязательство не выполнил. То есть в трехстороннем заявлении от 9 ноября написано, что Азербайджан должен напасть на Нагорный Карабах, а российские миротворцы в это время должны быть в укрытиях?» — сказал Пашинян.

Премьер Армении напомнил, что миротворческие силы России находились в регионе для защиты армянского населения, и призвал посмотреть на сложившуюся на данный момент ситуацию.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористической операции локального характера в Нагорном Карабахе. В ведомстве заявили, что целью операции станет пресечение «широкомасштабных провокаций» в регионе, а также разоружение и вывод подразделений армянской армии с его территории. 20 сентября Баку и Карабах с помощью российских миротворцев договорились о прекращении огня. С тех пор идет обсуждение возможностей заключения мирного договора.

Ранее Пашинян обвинил Россию в невыполнении сделки по оружию.