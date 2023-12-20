Внешние силы хотят использовать конфликт в Газе и для войны в регионе

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что внешние силы собираются использовать конфликт в секторе Газа для начала большой войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«Стало очевидно, что некоторые внешние силы не прочь использовать очередное обострение палестино-израильского конфликта в своих интересах — разжечь пожар региональной вражды в развитие многочисленных прошлых авантюр США и их союзников, которые были развязаны на Ближнем Востоке за последние 20 лет и результат которых — подорванная государственность», — сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, это также может привести ко множеству пострадавших среди мирного населения, огромному потоку беженцев, а также к обострению социально-экономических проблем.

Ранее Лавров заявил во время выступления в Совете Федерации, что Москва никогда не поддержит договоренности, ущемляющие безопасность Израиля, но при этом должно быть создано независимое государство Палестина.

Также сегодня председатель Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с главой Совбеза Израиля Цахи Ханегби ситуацию в секторе Газа.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль теряет глобальную поддержку в войне против ХАМАС.