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Байден отложил заключение торговой сделки с Британией

Байден перенес заключение торгового соглашения с Великобританией

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отложил планы по заключению торгового соглашения с Великобританией. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

По сведениям собеседников издания, причиной послужили возражения сената США из-за специфики соглашения. По их данным, сделка вообще может не состояться из-за «многочисленных разногласий».

Как пишет Politico, в проекте соглашения, который состоит из 11 пунктов, сообщалось, что переговоры по заключению должны начаться к концу текущего года.

Как напоминает газета, в 2021 году премьер-министр Британии Борис Джонсон заявлял, что эта торговая сделка с Вашингтоном станет одним из главных преимуществ выхода Лондона из ЕС.

До этого сообщалось, что британские компании, неудовлетворенные санкциями против России, ищут способы обхода ограничений, сообщил член палаты лордов британского парламента Ричард Бэлф.

Ранее Великобритания ввела санкции против Новикомбанка.

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