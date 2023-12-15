Великобритания ввела санкции против Новикомбанка

Великобритания ввела санкции против одного из крупнейших российских коммерческих банков Новикомбанка. Уведомление о том, что российская финансовая организация попала под санкции, опубликовано на сайте британского правительства.

«Следующая позиция была добавлена в единый санкционный список: <…> акционерный коммерческий банк Новикомбанк», - сказано в документе.

Новикомбанк входит в 25 крупнейших банков России. Он также является опорным банком российской промышленности и госкорпорации «Ростех», утверждают в кабмине Британии.

В ноябре Центробанк РФ продлил право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные.

В июле суд в Великобритании смягчил ограничения, которые были наложены на счета российского миллиардера Петра Авена, чтобы бизнесмен мог оплачивать расходы на свой особняк в Лондоне.

В начале декабря президент России Владимир Путин заявлял, что российские банки работают стабильно и устойчиво, а также обладают большим запасом прочности, несмотря на санкции.

Ранее Минфин США ввел ограничения против около 40 физлиц и десятков юрлиц.