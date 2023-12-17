Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о пошатнувшемся положении Вашингтона на мировой арене

Экс-чиновница Белого дома Хилл: положение США в мире ставится под сомнение

close
100%
Evan Vucci/AP и Carlos Barria/Reuters

Положение США на мировой арене ставится под сомнение на фоне палестино-израильского и украинского конфликтов. Такое мнение высказала бывший старший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в интервью американскому телеканалу CNN.

«Здесь действительно ставится под сомнение глобальная позиция Соединенных Штатов», — заявила Хилл, говоря о двух упомянутых конфликтах.

По ее словам, Россия и Китай могут воспользоваться пошатнувшимся положением Соединенных Штатов.

До этого Фиона Хилл заявила, что Владимир Путин осознает, что конфликт на Украине складывается в его пользу. По ее словам, поддержка Украины в противостоянии с Россией становится внутренней проблемой для многих государств.

Ранее Хилл заявила, что американские конгрессмены, выступающие против военной поддержки Украины, больше думают об унижении президента США Джо Байдена, чем об интересах страны.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами