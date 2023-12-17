В США рассказали о пошатнувшемся положении Вашингтона на мировой арене

Положение США на мировой арене ставится под сомнение на фоне палестино-израильского и украинского конфликтов. Такое мнение высказала бывший старший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в интервью американскому телеканалу CNN.

«Здесь действительно ставится под сомнение глобальная позиция Соединенных Штатов», — заявила Хилл, говоря о двух упомянутых конфликтах.

По ее словам, Россия и Китай могут воспользоваться пошатнувшимся положением Соединенных Штатов.

До этого Фиона Хилл заявила, что Владимир Путин осознает, что конфликт на Украине складывается в его пользу. По ее словам, поддержка Украины в противостоянии с Россией становится внутренней проблемой для многих государств.

Ранее Хилл заявила, что американские конгрессмены, выступающие против военной поддержки Украины, больше думают об унижении президента США Джо Байдена, чем об интересах страны.