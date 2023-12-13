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В Совете нацбезопасности США упрекнули конгрессменов в якобы помощи Путину

Politico: в конгрессе больше думают, как унизить Байдена, чем о безопасности США

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Molly Riley/AP

Американские конгрессмены, выступающие против военной поддержки Украины, больше думают об унижении президента США Джо Байдена, чем об интересах страны. Таким мнением поделилась бывший старший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в интервью Politico.

«Проблема в том, что многие члены конгресса не хотят видеть победу президента Байдена ни на каком фронте», — сказала Хилл.

Она отметила, что многие политики почти не думают о национальной безопасности США, европейской безопасности, международной безопасности и внешней политике, их мысли заняты тем, как они могут унизить Байдена.

По словам Хилл, члены конгресса, выступая против Байдена, поддерживают президента РФ Владимира Путина.

«Владимир Путин хочет, чтобы Байден проиграл, и они хотят, чтобы Байден тоже проиграл», – сказала Хилл.

До этого сообщалось, что в США придумали, как помочь Украине без одобрения конгрессом выделения денег.

Ранее в конгрессе США призвали отложить рождественские каникулы ради помощи Украине.

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