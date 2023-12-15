Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Во Франции заявили о необходимости урегулирования на Украине

Французский депутат Дюпон-Эньян: конфликт на Украине разрушает Европу

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Евросоюзу необходимо заявить о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, это является более приоритетной целью, чем переговоры о вступлении Украины в ЕС. Такое мнение в эфире французского телеканала CNews высказал депутат депутат Национального собрания и лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Цель ЕС и <...> Франции — заявить о необходимости мирного урегулирования, пока не стало слишком поздно… Вместо того чтобы бездумно повторять одну и ту же мысль об обязательности приема Украины в Евросоюз, надо было бы заняться установлением мира на Украине», — заявил депутат.

По мнению Дюпон-Эньяна, конфликт на Украине разрушает Европу, в ЕС платят в четыре раза дороже за американский газ, а европейская промышленность уничтожается.

До этого заместитель председателя партии «Реконкиста» и бывший депутат (2012-2017) Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Марион Марешаль заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет ошибкой, оно окажет крайне негативное влияние на французскую агропромышленность.

Ранее в Раде выразили надежду на то, что ЕС выделит Киеву €50 млрд в январе.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами