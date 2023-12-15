Во Франции заявили о необходимости урегулирования на Украине

Евросоюзу необходимо заявить о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине, это является более приоритетной целью, чем переговоры о вступлении Украины в ЕС. Такое мнение в эфире французского телеканала CNews высказал депутат депутат Национального собрания и лидер политического движения «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

«Цель ЕС и <...> Франции — заявить о необходимости мирного урегулирования, пока не стало слишком поздно… Вместо того чтобы бездумно повторять одну и ту же мысль об обязательности приема Украины в Евросоюз, надо было бы заняться установлением мира на Украине», — заявил депутат.

По мнению Дюпон-Эньяна, конфликт на Украине разрушает Европу, в ЕС платят в четыре раза дороже за американский газ, а европейская промышленность уничтожается.

До этого заместитель председателя партии «Реконкиста» и бывший депутат (2012-2017) Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции Марион Марешаль заявила, что присоединение Украины к Европейскому союзу станет ошибкой, оно окажет крайне негативное влияние на французскую агропромышленность.

Ранее в Раде выразили надежду на то, что ЕС выделит Киеву €50 млрд в январе.