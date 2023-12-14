В Нидерландах рассказали, когда Украина станет членом ЕС

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна сделает все необходимое на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, чтобы был достигнут консенсус по финансированию Украины и членству в политическом объединении. Однако, по словам Рютте, для принятия Киева в ЕС понадобится «много лет», передает ТАСС.

Как подчеркнул Рютте, «пройдет много лет, прежде чем Украина вступит в Евросоюз.

«Но мы продолжаем диалог и посмотрим, как далеко сможем зайти…Речь идет о следующем шаге, и Украина работала очень усердно для того, чтобы этот шаг был сделан», — сказал премьер Нидерландов.

Он отметил, что лидеры стран ЕС сделают все возможное, чтобы добиться выделения финансирования Украины в размере €50 млрд.

«Об этих вопроса критически важные…Пока нам всегда удавалось прийти к решениям единогласно, вместе с премьер-министром Виктором Орбаном», — констатировал Рютте.

До этого сообщалось, что чиновники Евросоюза в частном порядке нелестно отзываются об Украине, хотя публично демонстрируют безоговорочную поддержку Киева.

Ранее Премьер Швеции выразил опасения, что раскол в ЕС по Украине отразится на помощи Киеву.