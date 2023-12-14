Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Премьер Швеции опасается, что раскол в ЕС по Украине отразится на помощи Киеву

Премьер Швеции Кристерссон: раскол ЕС по Украине скажется по помощи Киеву

close
100%
Jonas Ekstromer/TT News Agency/Reuters

Раскол внутри Евросоюза по вопросу оказания помощи Киеву может быть неверно воспринят в Вашингтоне, ЕС должен показать США приверженность поддержке Украины. Об этом в интервью газете Financial Times заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

«Меня больше всего беспокоит тот факт, что если Европа проявляет признаки раскола, это знак для США. И наоборот. Если мы хотим, чтобы США продолжали поддерживать Украину, Европа должна показать американскому народу, что мы сами привержены поддержке Украины», — заявил Кристерссон в преддверии саммита лидеров ЕС в Брюсселе 14-15 декабря.

По словам главы шведского кабмина, ближайшие дни «либо дадут повод для этого беспокойства, либо покажут, что мы все еще едины».

До этого сообщалось, что чиновники Евросоюза в частном порядке нелестно отзываются об Украине, хотя публично демонстрируют безоговорочную поддержку Киева.

Ранее сообщалось, что в ЕС намерены одобрить €50 млрд для Украины, несмотря на позицию Венгрии.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами