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В Британии указали на изменение риторики Байдена по Украине

Sky News: Байден изменил свою позицию о бессрочной поддержке Киева

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден изменил свою позицию о бессрочной поддержке Украины, пишет британское издание Sky News.

Как следует из текста, переменой стало незаметное изменение в его позиции, которое «заставит Зеленского вздрогнуть».

«Байден сказал, что Америка будет продолжать поддерживать Украину «до тех пор, пока мы сможем»», — говорится в тексте.

Как отмечает Sky News, в случае прекращения поддержки Киева во стороны Вашингтона европейские союзники Украины рискуют расколоться в вопросе дальнейшей поддержки этой страны.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что наглое поведение главы Украины Владимира Зеленского во время выступления перед конгрессменами США стало катастрофой для Киева.

«Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является «марионеткой Путина»», — написал Филиппо.

Ранее Байден обвинил республиканцев в содействии России.

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