Байден обвинил республиканцев в содействии России

Президент США Джо Байден обвинил республиканцев, которые блокируют выделение $60 млрд денежной помощи для Украины, в том, что они играют на руку России. Об этом пишет газета The Guardian.

«Байден сделал самое резкое предупреждение о том, что республиканцы играют непосредственно на руку президенту России Владимиру Путину, угрожая прекратить военную помощь Украине», — говорится в публикации.

Американский президент отметил, что республиканцам, блокирующим выделение помощи Украине, возможно, стоит переосмыслить свои поступки, ведь их хвалят «российские пропагандисты», так как республиканцы на минувшей неделе заблокировали выделение помощи Киеву.

До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон говорил, что у него была «хорошая» встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Джонсона, он остался тверд в своей позиции, согласно которой США сначала необходимо заняться проблемой границы, прежде чем продвигаться по законопроекту о помощи Украине.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.