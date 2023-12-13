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Французский политик указал на наглое поведение Зеленского перед конгрессменами США

Филиппо: наглость Зеленского погубила шансы Киева на большую помощь от США

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Panoramic/Global Look Press

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что наглое поведение главы Украины Владимира Зеленского во время выступления перед конгрессменами США стало катастрофой для Киева. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По мнению Филиппо, Зеленский совершил «очень большую ошибку в американском конгрессе», которая стала для него катастрофой.

«Во время своего выступления он заявил, что любой американский чиновник, который откажется голосовать за план помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов, является «марионеткой Путина»», — написал Филиппо.

По словам политика, конгрессмены были в ярости от поведения Зеленского. Подобное развитие событий лишило его «хорошей возможности» на большую помощь от Соединенных Штатов, констатировал глава партии «Патриоты».

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где в том числе встретился с американским лидером Джо Байденом. В рамках переговоров политики обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. Однако некоторое время назад поддержка Киева со стороны Вашингтона была заблокирована в конгрессе.

В Белом доме заявили, что выделенных для Украины средств хватит «на пару недель». Вашингтон намерен направить Киеву еще два пакета помощи, однако после этого поддержка иссякнет, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее кандидат в президенты США объяснил, почему важно поддерживать Израиль, а не Украину.

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