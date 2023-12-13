Кандидат в президенты США объяснил, почему важно поддерживать Израиль, а не Украину

Кандидат в президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Флорида Рон Десантис объяснил, почему Вашингтону важнее поддерживать Израиль, а не Украину. В эфире CNN он заявил, что что еврейское государство является важнейшим союзником для Соединенных Штатов, в то время как у Украины «есть вся Европа».

«Для меня это простой ответ. Это государство Израиль, потому что оно является нашим сильнейшим союзником на Ближнем Востоке… У нас с ними отношения, которые не похожи ни на какие другие, и весь мир настроен против нас», — заявил Десантис.

В то же время он отметил, что у Украины «есть вся Европа, и этим европейским странам нужно начать оказывать свое влияние». Десантис также подчеркнул, что многие из этих стран «не выполняют своих обязательств перед НАТО».

Он также поддержал позицию конгресса США по выделению помощи Киеву.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США, где в том числе встретился с американским лидером Джо Байденом. В рамках переговоров политики обсудили дальнейшую военную помощь Киеву. Однако некоторое время назад поддержка Киева со стороны Вашингтона была заблокирована в конгрессе.

В Белом доме заявили, что выделенных для Украины средств хватит «на пару недель». Вашингтон намерен направить Киеву еще два пакета помощи, однако после этого поддержка иссякнет, если конгресс не одобрит дополнительное финансирование. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в конгрессе США призвали отложить рождественские каникулы ради помощи Украине.