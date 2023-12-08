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Премьер Палестины готов привлечь ХАМАС к созданию независимого государства

Bloomberg: премьер Палестины готов привлечь ХАМАС к созданию государства

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Hasnoor Hussain/Reuters

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штае допустил привлечение радикальной группировки ХАМАС к созданию независимого палестинского государства, состоящего из сектора Газа, Западного берега и Восточного Иерусалима. Его слова приводит Bloomberg.

«ХАМАС до 7 октября — это одно, а после – другое… Если они готовы прийти к соглашению и принять политическую платформу Организации освобождения Палестины, тогда есть возможность для диалога», — сказал Штае.

Он подчеркнул, что палестинцы не должны быть разделены. С точки зрения премьер-министра, цели ЦАХАЛ по уничтожению ХАМАС нереалистичны, представители радикальной группировки должны войти в будущую руководящую структуру.

Штае также заявил, что администрация Палестины обсуждает с США будущий план по управлению сектором Газа после завершения боевых действий. Стороны согласны с позицией, что Израиль не должен оккупировать палестинский анклав, создавать там буферную зону или изгонять палестинцев.

«Мы не собираемся следовать израильскому военному плану…Нам нужно создать механизм, над которым мы работаем вместе с международным сообществом», — констатировал Штайе.

До этого газета Politico опубликовала материал, в котором говорилось о разногласиях между правительствами США и Израиля по вопросу будущего сектора Газа. По данным издания, Вашингтон считает необходимым после завершения боевых действий передать палестинский анклав под контроль ПНА во главе с президентом Махмудом Аббасом.

Ранее в Белом доме оценили роль ПНА в управлении сектором Газа.

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