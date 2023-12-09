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В штабе Народного фронта идет заседание по выдвижению Путина на выборы

В штабе ОНФ проходит заседание инициативной группы по выдвижению Путина

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Юрий Кадобнов/Reuters

В штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Москве началось заседание инициативной группы по выдвижению действующего главы государства Владимира Путина кандидатом на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вчера, пообщавшись, решили не откладывать в долгий ящик... и собрать инициативную группу по выдвижению нашего президента», — заявил глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Накануне российский лидер Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2024 году. Об этом он сообщил в Кремле, после церемонии вручения героям России медали «Золотая звезда». Выборы главы государства пройдут 17 марта 2024 года. Инаугурация избранного президента РФ запланирована на 7 мая 2024 года.

Путин избирался на пост президента Российской Федерации четыре раза. После внесения поправок в Конституцию в 2020-м он получил право избираться на новый срок.

Ранее в Белом доме оценили участие Путина в выборах.

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