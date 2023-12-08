В Белом доме оценили роль ПНА в управлении сектором Газа

Палестинская национальная администрация (ПНА) в настоящее время должна играть важную роль при управлении сектором Газа. Такое заявление в рамках Аспенского форума сделал первый заместитель советника по национальной безопасности президента США Джон Файнер, передает РИА Новости.

Во время своего выступления он задался вопросом, существует ли на данный момент какая-либо альтернатива ПНА. Однако, как следует из его слов, подобная структура пока не создана.

«Мы считаем, что прямо сейчас Палестинская администрация должна будет играть важную ролью не только на Западном берегу реки Иордан, но и в Газе», — уточнил американский чиновник.

5 декабря газета Politico опубликовала материал, в котором говорилось о разногласиях между правительствами США и Израиля по вопросу будущего сектора Газа. По данным издания, Вашингтон считает необходимым после завершения боевых действий передать палестинский анклав под контроль ПНА во главе с президентом Махмудом Аббасом.

В свою очередь, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху выступил против реализации данной инициативы. Несмотря на это, как указали авторы публикации, американские стратеги считают такой вариант развития событий самым реальным.

Ранее в сенате США заявили об аморальных действиях израильского руководства в секторе Газа.