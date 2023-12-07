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Бывший премьер Израиля оценил способность Иерусалима решить проблему с Палестиной

Экс-премьер Израиля: Иерусалиму не по зубам решить с Палестиной проблему 2 стран

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Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак заявил, что Иерусалим не в состоянии решить проблему с Палестиной о создании двух государств. Об этом сообщает Le Point.

Он подчеркнул, что с оптимизмом смотрит в будущее в плане вопроса создания двух государств — Израиля и Палестины — после нападения движения ХАМАС 7 октября. Экс-премьер добавил, что у Израиля ранее были конфликты с Египтом и Иорданией, но впоследствии отношения между странами наладились.

Барак подчеркнул, что придет время, когда появится руководство, необходимое обеим сторонам. Сейчас такого нет, считает он.

До этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что администрация Биньямина Нетаньяху боевыми действиями на территории сектора Газа пытается продлить политическую жизнь, однако военная операция ставит под угрозу безопасность всего Ближнего Востока.

По его словам, Анкара направила в палестинский анклав два судна и два самолета с гуманитарной помощью, а также обеспечила перевозку раненых и больных на территорию Турции.

Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что после короткого перемирия операция в Газе продлится минимум два месяца.

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