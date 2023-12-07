Суд в Латвии назвал «исторической справедливостью» снос памятников СССР

Конституционный суд Латвии признал законными нормы, обязывающие демонтировать советские мемориалы в Даугавпилсе. Об этом сообщает издание Delfi со ссылкой на решение суда.

«Конституционный суд признал, что нормы, обязывающие самоуправления демонтировать объекты, прославляющие советский режим, частично финансируемые из собственного бюджета, соответствуют Конституции», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Даугавпилсская городская дума ранее подала иск в суд, указав на нарушение в этом вопросе прав самоуправления, мотивируя его тем, что государство вмешивается в автономную функцию самоуправления.

В Конституционном суде также подчеркнули, что нормы закрепляют принцип «непрерывности государства с целью восстановления исторической справедливости и защиты латвийской государственности».

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