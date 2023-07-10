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Захарова назвала новые штрафы в Латвии «диктатурой либерализма с нацистскими корнями»

Захарова прокомментировала штрафы в Латвии за поздравления с Днем Победы

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MFA Russia/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о рассылке штрафов на поздравления с Днем Победы. Она заявила, что полиция страны штрафует жителей страны за подобное нарушение на 350 евро.

Дипломат отметила, что власти страны штрафуют жителей страны за такие нарушения на 350 евро. По словам Захаровой, полиция страны проводит мониторинг социальных сетей, проведенным службой госбезопасности.

В сам День Победы, 9 мая, правоохранительными органами страны было задержано шесть человек, возложенных к местам демонтированных памятников Советских времен, а также демонстрации «враждебной символической символики». При этом в апреле сейм Латвиии большинством голос утвердил законопроект, который объявляет 9 мая Общенациональным Днем Памяти погибших на Украине. Но в этот день граждане Риги пришли к монументу освободителям города, чтобы почтить память советских военнослужащих, а также возложить цветы. На следующий день работники муниципального предприятия бульдозером собрали, вывезли цветы, чем вызвали возмущение латышских граждан. Сотни жителей снова принесли цветы к памятнику.

В 2021 году Латвия запретила публичное ношение Гергиевских лент, тогда же сейм большей частью голосов утвердил поправки к Закону о безопасности публичных развлекательных мероприятий. В частности, этим поправками запрещено проводить публичные акции не более чем в 200 метров от любого монумента солдатам Советской Армии.

Ранее премьер Венгрии рассказал, как Путин оценивал украинскую армию.

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