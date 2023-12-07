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Испания выслала двух сотрудников посольства США, подозреваемых в шпионаже

El Pais: Испания выслала двух работников дипмиссии США, подозреваемых в шпионаже

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Andrea Comas/Reuters

Испания выслала двух сотрудников американского посольства, которые подозреваются в шпионаже и подкупе агентов Национального разведывательного центра (CNI) с целью получения секретной информации. Об этом сообщает El Pais.

Как следует из текста, министр обороны Испании Маргарита Роблес вызвала посла Соединенных Штатов Джулиссу Рейносо, чтобы получить разъяснения по поводу действий сотрудников дипмиссии. Министр иностранных дел Хосе Мануэль Альбарес также связался с послом США, чтобы выразить обеспокоенность.

Как сообщает El Pais, минимум два американских сотрудника покинули Испанию, а двое представителей испанской разведки находятся под следствием по обвинению в разглашении секретной информации.

Внутреннее расследование показало несанкционированный доступ агентов к секретной информации, следует из текста. Также, пишет газета, офицер среднего звена был завербован американскими шпионами для передачи им информации в обмен на крупную сумму денег.

По данным источников газеты, посол США заверила, что не была в курсе происходящего. По ее словам, агенты действовали в рамках программы, запущенной до того, как Джо Байден стал президентом.

Ранее Британия обвинила Китай в вербовке госслужащих для шпионажа.

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