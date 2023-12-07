Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Кремле рассказали, чьи самолеты окрасили небо в Абу-Даби в цвета флага РФ

Песков: небо над Абу-Даби в цвета российского флага раскрасили самолеты ВВС ОАЭ

close
100%
Алексей Никольский/РИА Новости

Российское руководство не задумывалось, самолеты какой марки «раскрашивали» небо над столицей Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) во время визита президента РФ Владимира Путина в страну. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Присутствовавшие на мероприятии журналисты отметили, что после поездки главы государства за границу в социальных сетях началась дискуссия по поводу приема Путина в Абу-Даби. В настоящее время пользователи активно обсуждают, какие самолеты кружили над городом и «раскрашивали» небо в цвета российского флага — американские или итальянские.

«Не знаю. Мы не участвуем в этой дискуссии», — отметил Песков.

Он добавил, что основным в этой ситуации является принадлежность данных самолетов Военно-воздушным силам ОАЭ. Кроме того, по словам представителя главы государства, эффектные пролеты воздушных суден над Абу-Даби были и во время предыдущего визита президента. Как сказал пресс-секретарь Кремля, это зрелище «запомнилось еще с тех пор».

6 декабря президент РФ Владимир Путин прибыл в ОАЭ, чтобы принять участие в двусторонних переговорах с саудовским коллегой Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. При этом в Абу-Даби его встретили с размахом — во время проезда кортежа Путина несколько самолетов окрасили небо в цвета российского триколора. По одной из версий, в воздух были поняты истребители пятого поколения F-16.

Ранее российские летчики, сопровождавшие президента РФ в заграничной поездке, продемонстрировали пилотажное мастерство во время вылета из ОАЭ в Саудовскую Аравию.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами