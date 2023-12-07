Путин поучаствует в форуме «Россия зовет!»

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 декабря, выступит в рамках инвестиционного форума ВТБ »Россия зовет!». Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие состоится в Центре международной торговли в Москве 7 и 8 декабря, выступление главы государства намечено на первый день.

Основной темой форума является «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». В нем поучаствуют инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии и других государств, с которыми Российская Федерация развивает сотрудничество.

В рамках мероприятия пройдет пленарная сессия. В качестве спикеров выступят министр финансов Антон Силуанов, глава Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Решетников, помощник президента РФ Максим Орешкин, президент – председатель правления компании «Норникель» Владимир Потанин и сооснователь Positive Technologies и «Сайберус» Юрий Максимов.

Форум «Россия зовет!» проводится с 2009 года. Последний раз очно мероприятие прошло в 2019 году, в следующие два года из-за пандемии оно проходило в онлайн-формате. В 2022 году форум не состоялся.

4 декабря Путин призвал иностранных послов посетить выставку-форум «Россия» на ВДНХ для понимания, чем живет РФ.

Ранее в США высоко оценили выступление Путина перед журналистами в Китае.