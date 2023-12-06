В Армении анонсировали длительную делимитацию с Азербайджаном

Вице-премьер Армении Мгер Григорян заявил, что процесс делимитации границы с Азербайджаном будет длительным. Его слова приводит РИА Новости.

«Процесс должен осуществляться исключительно на основании документов, имеющих правовое значение. Мы будем работать с реальными топографическими картами», — заявил он.

По словам Григоряна, делимитация будет проводиться на основе спецкарт 70-х годов издания, состоящих из 22 фрагментов. При этом ключом к успеху процесса он назвал его единообразное восприятие обеими сторонами.

До этого Армения и Азербайджан договорились об усилении интенсивности переговоров по делимитации границ.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в Совбезе Армении заявили, что надеются на усиление сотрудничества с Западом по безопасности.