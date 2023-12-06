Член палаты представителей США Томас Мэсси в интервью ведущему Такеру Карлсону в соцсети Х заявил, что в 2014 году Вашингтон помог свергнуть избранное правительство Украины.

По словам политика, Соединенные Штаты «бряцали оружием против России» и помогли свергнуть власть на Украине.

«Я говорил, эти санкции, бряцание оружием, резолюции будут иметь последствия, и у них были последствия», — добавил он.

До этого советник генерального прокурора РФ Наталья Поклонская заявила, что одной из причин трагедии «майдана», который произошел в Киеве десять лет назад, стал обман.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио заявила, что Запад будет «вымарывать» из истории Украины все, что было до 2022 года. Не будет ни первого «майдана», ни второго.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.