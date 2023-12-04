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Путин исполнит три новогодних желания детей в рамках акции «Елка желаний»

Путин исполнит мечты трех детей в рамках благотворительной акции «Елка желаний»

В ходе посещения выставки-форума «Россия» на ВДНХ президент РФ Владимир Путин снял три открытки с мечтами детей с «Елки желаний», передает ТАСС.

Среди пожеланий этого года — желание побывать в роли ведущей новостей от девочки из Санкт-Петербурга, мечта побывать на озере Байкал от восьмилетнего мальчика и желание посетить Эрмитаж от мальчика из Костромской области.

Волонтер, вместе с которой глава государства снимал открытки с елки, сказала, что в этом году сбудется «много желаний».

В прошлом году Путин позвонил мечтающему побывать в военной академии ребенку. Также он поговорил по телефону с девочкой из Запорожской области Александрой Титаренко, которая в своей открытке написала, что хотела бы посетить Крым и увидеть Дом Деда Мороза, и исполнил желание восьмилетней Агаты Былковой из Курганской области, которая хотела увидеть северное сияние и покататься на оленях.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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