Верховная рада обновила антирекорд по числу депутатов

Верховная рада обновила антирекорд по числу действующих депутатов после того, избранный по мажоритарному округу Дмитрий Шпенов сложил с себя полномочия. Таким образом число парламентариев опустилось до 401, сообщает УНИАН.

Как следует из материала, Шепенов был одним из народных депутатов, выступавших против запрета УПЦ.

1 декабря агентство ТАСС сообщало, что другой депутат Верховной рады Максим Ефимов сложил с себя полномочия, тем самым обновив рекорд минимального количества членов украинского парламента, которое достигло 402 человек.

Таким образом в парламенте Украины остался 401 действующий народный депутат.

До этого агентство Reuters со ссылкой на данные Киевского международного института социологии сообщало, что за год доверие населения к правительству на Украине упало почти вдвое.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий пояснил, что падение доверия к правительству Украины упало с 74% в 2022 году до 39% в конце 2023 года.

Еще менее жители Украины доверяют Верховной раде: за год рейтинг парламента упал с 58% до 21%.

Ранее спикер Рады по ошибке назвал молдавских депутатов чертями.