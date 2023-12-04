В США раскритиковали шефа Пентагона из-за слов о стратегическом поражении Израиля

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал генерала армии США Ллойда Остина за его слова о том, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС. Сенатор назвал Остина «наивным» и заявил, что «потерял всякое доверие к этому парню», сообщает CNN.

«Как насчет того, чтобы сосредоточиться на защите наших солдат, мужчин и женщин в Сирии и Ираке? Стратегическое поражение воспламенило бы палестинцев? Они уже воспламенены. Их с самого рождения учат ненавидеть евреев…», — заявил сенатор.

Он отверг идею о том, что Израиль борется против мирного населения, которое недовольно действиями ЦАХАЛ в секторе Газа. По его словам, такая позиция «действительно наивна». Грэм также счел население палестинского анклава «радикализированным».

«Израиль борется не только с ХАМАС, но и с инфраструктурой вокруг ХАМАС. Посмотрите, что случилось с израильскими заложниками, когда их показали палестинскому населению. Это запредельно наивно», — сказал Грэм.

До этого Остин заявил, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС.

Министр обороны США рассказал о своем опыте городских боев во время войны в Ираке. Он отметил, что победить в этом случае можно только при условии защиты гражданского населения.

По словам главы Пентагона, он не раз говорил руководству Израиля и продолжает призывать его избегать жертв в Газе, а также предотвращать насилие по отношению к палестинцам на Западном берегу.

Ранее сообщалось, что в США ищут того, кто будет управлять сектором Газа после войны.