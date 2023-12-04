В США ищут того, кто будет управлять сектором Газа после войны

Вашингтон рассматривает различные варианты управления сектором Газа после окончания боевых действий, но среди них нет хорошего. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что сейчас администрация американского президента Джо Байдена ищет того, кто будет управлять анклавом после войны, но они выбирают «лучший среди плохих вариантов».

«Когда администрация Байдена начинает планировать будущее в Газе, решая, кто будет управлять территорией после прекращения стрельбы, как она будет восстановлена и, возможно, как она в конечном итоге станет частью независимого палестинского государства, заинтересованные стороны сталкиваются с множеством непривлекательных вариантов», — пишут авторы публикации.

По их словам, Израиль не хочет брать на себя работу по управлению Газой. Лучшим вариантом могло бы стать управление Палестинской национальной администрации во главе с президентом Махмудом Аббасом. Но в США также не исключают передачи управления сектором Газа под внешний контроль международных сил во главе с арабскими государствами.

До этого премьер-министр Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с американским государственным секретарем Энтони Блинкеном, в ходе которого указал на необходимость завершить боевые действия в секторе Газа.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.